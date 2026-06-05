BYD Siapkan Sedan Listrik Terbaru, Tetapi

jpnn.com, JAKARTA - Build Your Dreams (BYD) diam-diam tengah mempersiapkan jagoan barunya yang akan diperkenalkan kepada publik di China pada kuartal ketiga 2026.

Buka SUV maupun MPV, tetapi produk baru BYD itu merupakan sedan flagship bertenaga listrik.

Namun, menjelang debutnya BYD meminta warga China untuk memilih nama yang pantas untuk sedan flagship barunya itu.

Saat ini, sedan tersebut diduga menggunakan nama Great Han (Dahan).

Permintaan nama tersebut langsung diumumkan langsung oleh General Manager BYD Dynasty Network Lu Tian melalui platform media sosial Weibo.

Dilaporkan Carnewschina pada Kamis waktu setempat, sedan listrik murni (BEV) tersebut akan menjadi model andalan BYD dengan jarak tempuh lebih dari 1.000 kilometer berdasarkan standar CLTC serta didukung teknologi pengisian kilat (flash charging).

Lu Tian mengungkapkan perusahaan telah menyaring sejumlah usulan nama hingga tersisa enam kandidat final, yaitu Great Han (Dahan), Han 9, Han Ultra, Han Tianxia, Xiaohan, dan Han Chitu.

Nama Great Han mendominasi pemungutan suara dengan 1.727 suara, jauh di atas Han Tianxia yang berada di posisi kedua dengan 254 suara.