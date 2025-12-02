BYD Siapkan SUV Mewah, Dimensinya Lebih Besar dari Palisade

jpnn.com, SHANGHAI - Build Your Dream (BYD) diam-diam tengah mempersiapkan mobil SUV baru untuk melengkapi jajaran produknya.

Mobil yang memakai nama 'Dynasty-D' itu akan hadir sebagai SUV premium dengan kapasitas tujuh penumpang.

Dilaporkan Drive pada Senin waktu setempat, SUV baru ini akan masuk dalam jajaran BYD di atas Sealion 8 yang memiliki panjang 5.040 mm.

SUV besar itu diperkirakan memiliki panjang lebih dari 5,2 meter. Artinya, SUV asal Tiongkok itu akan lebih besar dari pesaingnya seperti Hyundai Palisade yang berukuran 5.060 mm dan bahkan SUV mewah ukuran penuh seperti BMW X7 yang berukuran 5.181 mm.

BYD mengatakan SUV barunya itu tidak akan menjadi bagian dari jajaran mewah Denza BYD, tetapi kemungkinan menawarkan fitur dan perlengkapan mewah yang serupa.

Mobil itu pertama kali di pamerkan di Shanghai awal tahun 2025 sebagai sebuah konsep.

Dynasty-D memamerkan interior mewah dengan tatahan bambu dan dekorasi daun emas di samping platform infotainment multilayar yang berfokus pada teknologi.

Sistem penggerak Dynasty-D belum diungkapkan, tetapi ada kemungkinan SUV flagship terbaru ini akan ditawarkan dalam versi full-electric dan plug-in hybrid.