Bye Panik Pensiun! Ini Cara Cerdas Siapkan Masa Tua Tanpa Drama

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb mengajak masyarakat, khususnya generasi produktif, untuk mulai mempersiapkan masa pensiun sejak dini melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bjb Siap.

Langkah ini diambil menyusul data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan mayoritas pekerja di Indonesia belum memiliki persiapan finansial memadai untuk memasuki usia non-produktif.

Merujuk riset Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023, sistem pensiun di Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga, dengan tantangan rendahnya cakupan dan minimnya literasi perencanaan pensiun. Kondisi ini membuat banyak pekerja berisiko mengalami kesulitan keuangan setelah pensiun.

DPLK bjb Siap hadir sebagai solusi jangka panjang dengan konsep investasi khusus untuk dana hari tua. Peserta menyetor iuran secara berkala, yang kemudian dikelola secara profesional sesuai profil risiko yang dipilih.

Saat memasuki masa pensiun, dana dapat dicairkan dalam bentuk pembayaran rutin atau sekaligus (lump sum).

Berbeda dari tabungan biasa, DPLK memiliki mekanisme yang mendorong disiplin finansial karena dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, sehingga terhindar dari pengeluaran impulsif.

Peserta juga dapat menyesuaikan besaran iuran serta memilih portofolio konservatif, moderat, atau agresif sesuai kebutuhan.

Ketua Pengawas DPLK bank bjb, Dr. Nur Hasan Kurniawan, S.E., M.M., CRGP, AMRP, menjelaskan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan diawasi ketat oleh OJK.