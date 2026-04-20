BytePlus Dorong Inovasi & Daya Saing Perusahaan di RI Melalui Solusi AI Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - BytePlus, inovator terkemuka di bidang solusi berbasis AI dan cloud, menggelar BytePlus Indonesia AI Day 2026 pada 16 April 2026 di Jakarta.

Mengusung tema "Unleash Frontier AI Capabilities", acara ini menghadirkan ragam solusi berbasis AI terbaru dari BytePlus yang dirancang untuk mendukung transformasi digital perusahaan dari berbagai sektor di Indonesia, mulai dari e-commerce, digital native, media, hingga sektor publik.

Saat ini, adopsi penggunaan AI di Indonesia sudah sangat tinggi (96%). Namun, adopsi yang menghasilkan dampak bisnis nyata masih terbilang rendah (12%).

Inisiatif BytePlus Indonesia AI Day 2026 kian memperkuat komitmen BytePlus dalam memberdayakan perusahaan untuk mengadopsi AI secara lebih cepat dan efektif. Langkah ini juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam meningkatkan produktivitas nasional, menciptakan nilai ekonomi, dan memperkuat daya saing bangsa melalui adopsi AI.

“Di BytePlus, kami melihat AI sebagai katalis untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan, termasuk di Indonesia. Melalui solusi berbasis AI yang kami perkenalkan di BytePlus AI Day Indonesia 2026, kami mendukung perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mempercepat inovasi, dan memperkuat daya saing di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Kami percaya bahwa kolaborasi yang kuat antara mitra, pelanggan, dan pemangku kepentingan industri menjadi kunci untuk mendorong kemajuan berkelanjutan dan membangun ekosistem digital yang tangguh serta saling menguntungkan,” kata Regional Lead BytePlus untuk Indonesia dan Malaysia Leon Chen.

Dalam acara BytePlus AI Day Indonesia 2026, BytePlus menghadirkan beragam solusi berbasis AI terdepan, salah satunya adalah BytePlus ModelArk, platform terpadu untuk large language models (LLM), yang memungkinkan developer memilih dan mengintegrasikan berbagai model untuk berbagai aplikasi, mulai dari chatbot cerdas hingga konten yang kaya personalisasi.

BytePlus juga memperkenalkan rangkaian model Seed yang memungkinkan perusahaan hingga layanan masyarakat di Indonesia untuk mengembangkan pengalaman digital yang terintegrasi di atas infrastruktur siap pakai, mulai dari Dola Seed 2.0 yang menggabungkan kemampuan penalaran dasar, Dreamina Seedance 2.0 yang membuat video secara dinamis, hingga Dola Seedream 5.0 yang menghasilkan gambar dari bahasa alami secara mutakhir.

BytePlus juga menggelar sejumlah diskusi tingkat tinggi bersama perwakilan lintas industri untuk mengulas dampak nyata pemanfaatan solusi berbasis AI di sejumlah perusahaan Indonesia dari berbagai skala, mulai dari peningkatan efisiensi operasional hingga penguatan pengalaman pelanggan. Salah satunya adalah Transjakarta, operator Bus Rapid Transit (BRT) terbesar di Asia Tenggara.