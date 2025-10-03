Cabai Merah, Ayam Ras hingga Emas jadi Penyumbang Utama Inflasi di Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Inflasi di Kota Palembang pada September 2025 mengalami kenaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 0,30 persen secara month to month (mtm), 3,28 persen secara year on year (yoy) dan 2,37 persen secara tahun kalender year to date (ytd).

Kepala BPS Kota Palembang Edi Subeno menjelaskan bahwa penyumbang utama inflasi bulanan berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Dengan andil sebesar 0,17 persen, Adapun tiga komoditas yang paling mendorong kenaikan harga adalah cabai merah, daging ayam ras, dan sigaret kretek mesin (SKM).

Selain cabai, harga daging ayam ras juga mengalami kenaikan signifikan. Faktor penyebabnya antara lain terbatasnya bibit ayam, meningkatnya permintaan masyarakat serta kebutuhan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta naiknya biaya produksi.

"Kelompok makanan, minuman, dan tembakau andil 1,64 persen, terutama dari komoditas cabai merah, bawang merah, dan beras. Kemudian, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya andil 1,19 persen, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan," jelas Edi, Jumat (3/10/2025).

Menurut BPS, kenaikan harga emas dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global dan konflik geopolitik internasional yang membuat harga logam mulia melambung.

"Di tengah berbagai kenaikan harga, masyarakat sedikit lega dengan adanya penurunan harga BBM non-subsidi per 1 September 2025," ungkap Edi.

Berdasarkan data Pertamina, harga turun dengan rincian Pertamax Turbo turun Rp 100 per liter, Solar Delite turun Rp 250 per liter, dan Pertamina Dex turun Rp 300 per liter.