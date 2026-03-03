Cadangan BBM Indonesia Tersisa untuk 20 Hari ke Depan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan cadangan BBM nasional cukup untuk 20 hari ke depan.

Hal ini dikatakan Bahlil seusai adanya ketegangan perang antara Iran versus Israel-Amerika Serikat (AS).

“(Cadangan BBM nasional, red) masih cukup, 20 hari,” ujar Bahlil dikutip Selasa (3/2).

Bahlil mengatakan saat ini pemerintah sendang mengantisipasi dampak konflik tiga negara tersebut.

Menurut dia, kondisi itu dipastikan mempengaruhi pasokan energi, khususnya terkait penutupan Selat Hormuz oleh Iran.

Penutupan Selat Hormuz berpotensi memengaruhi pasokan minyak dunia, termasuk kebutuhan impor Indonesia menjelang Lebaran.

“Menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz Iran, karena ini juga antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Kami masih melakukan impor sebelum Lebaran,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Bahlil menuturkan pemerintah telah memantau pergerakan harga minyak mentah dunia.