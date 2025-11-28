Cadangan Beras di Jawa Barat Capai 3,8 Juta Ton, Bulog: Kebutuhan hingga 2026 Aman

jpnn.com, BANDUNG - Perum Bulog menegaskan stok beras nasional masih sangat aman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Hingga akhir November 2025, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai sekitar 3,8 juta ton, cukup untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar.

Kepala Perum Bulog Jawa Barat Nurman Susilo, mengatakan masyarakat tidak perlu panik atau mengkhawatirkan isu kelangkaan.

Dia menyebut stok yang ada dapat memenuhi kebutuhan hingga musim panen raya 2026.

“Publik Jawa Barat jangan panik. Stok beras sangat mencukupi untuk kebutuhan hingga musim panen raya 2026,” kata Nurman dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

Bulog memastikan tidak memerlukan impor beras saat ini.

Dengan kapasitas cadangan yang dinilai kuat, program pemerintah seperti bantuan pangan, penanganan bencana, dan intervensi pasar dapat berjalan tanpa hambatan.

Di Jawa Barat, ketersediaan beras juga dalam posisi aman dengan total sekitar 590 ribu ton yang tersebar di berbagai gudang Bulog di wilayah tersebut.