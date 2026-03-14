Cadangan Beras Nasional Cukup untuk 324 Hari ke Depan

jpnn.com, JAKARTA - Ketersediaan pangan nasional, khususnya beras, berada dalam kondisi sangat baik dan mencukupi hingga akhir tahun atau untuk 324 hari ke depan.

Hal ini dikatakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menindaklanjuti terkait konflik Timur Tengah yang memanas akibat perang Iran versus Israel-Amerika Serikat (AS).

“Data dua hari lalu sudah empat juta ton dan kemungkinan bulan depan sudah mencapai lima juta ton. Ini tertinggi cadangan beras ini cukup untuk 324 hari, sampai akhir tahun cukup,” kata Amran dikutip Sabtu (14/3).

Amran menyampaikan terdapat sejumlah perkembangan positif di sektor komoditas strategis lainnya, salah satunya adalah peningkatan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang mengalami kenaikan signifikan.

Menurut dia, kenaikan tersebut turut memperkuat kinerja ekspor sektor pertanian secara keseluruhan.

“CPO nasional, ekspor juga naik enam juta ton. Sedangkan kami butuh untuk biofuel 5,3 juta ton, jadi Alhamdulillah naik,” katanya.

Di sisi lain kinerja sektor pertanian juga tercermin dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Amran menyebut Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mencapai 5,74 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam 25 tahun terakhir.