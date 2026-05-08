Cadangan Devisa Indonesia Turun USD 2 Miliar, Masih Aman?

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa (cadev) USD 146,2 miliar pada April 2026.

Angka itu menurun sebesar USD 2 miliar dari bulan sebelumnya di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Penurunan tersebut terjadi meski terdapat tambahan devisa yang berasal dari penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah.

Baca Juga: Fakta soal Fundamental Ekonomi RI di Balik Narasi Cadangan Devisa

Sebelumnya, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar USD 148,2 miliar.

“Kebijakan stabilisasi tersebut sebagai respons Bank Indonesia terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Denny menjelaskan posisi cadangan devisa pada akhir April 2026 setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor.

“Pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” ungkap Denny.

BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.