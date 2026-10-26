Cadillac Escalade-V 125th Anniversary: Spesial Seri Kolektor, Harga Rp4,3 Miliar

jpnn.com - Seratus dua puluh lima tahun bukan sekadar angka bagi Cadillac. Ini tentang perjalanan panjang merajai jalanan, menembus zaman, dan menegaskan status kemewahan khas Amerika Serikat.

Menandai momen bersejarah tersebut, pabrikan meluncurkan mahakarya paling emosional: Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series model 2027.

SUV bongsor itu diciptakan khusus bagi mereka yang menghargai nilai sejarah. Cadillac hanya memproduksi mobil ini sebanyak 252 unit di seluruh dunia.

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Istimewanya lagi, para pembeli diberi kebebasan memilih nomor seri khusus dan identifikasi kendaraan (VIN) favorit mereka sendiri.

Secara tampilan, keanggunan dan karakter agresif Escalade-V terasa begitu menyatu.

Bodi besarnya dibalut dua pilihan warna eksklusif, Midnight Stone Frost atau Vibrant White Tricoat.

Pijakan kakinya makin gagah berkat pelek tempa 24 inci. Sentuhan serat karbon tersebar di area gril, fascia belakang, kover spion hingga mesin, berpadu apik dengan kaliper rem berwarna biru dan emblem berfinishing gelap.

Saat pintu dibuka, puddle lamp memproyeksikan tulisan "Heritage V-8" ke permukaan tanah—sebuah sapaan hangat yang membangkitkan kebanggaan.