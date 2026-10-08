Cafe & Brasserie Expo 2026 Ajak Pelaku Usaha Kafe Belajar dan Berjejaring di NICE PIK 2

jpnn.com, JAKARTA - Cafe & Brasserie Expo Indonesia (CBE) 2026 akan digelar pada 9-11 Oktober 2026 di NICE PIK 2, mempertemukan pemasok, pemilik usaha, barista, dan pencinta kopi dalam satu pameran selama tiga hari.

Memasuki edisi ke-9, CBE tahun ini menyiapkan lebih dari sepuluh program yang dirancang agar setiap pengunjung, baik yang baru merintis maupun yang sudah lama berkecimpung di industri ini, pulang membawa sesuatu yang berguna bagi usahanya.

Bagi mereka yang baru berencana membuka kafe, Cafe Talks dan Taste Talks menjadi titik awal yang tepat. Di kedua panggung ini, para praktisi akan berbagi pengalaman tentang cara menyusun konsep, merancang menu, hingga menghitung biaya operasional yang kerap terlewat di awal usaha. Dari sana, pengunjung dapat melanjutkan ke Pop-up Market untuk melihat langsung produk dan konsep yang tengah diminati pasar.

Sementara itu, pemilik kafe yang ingin mengembangkan usahanya dapat memanfaatkan Business Matching, sesi pertemuan terjadwal dengan pemasok bahan baku dan peralatan sehingga pembicaraan bisa langsung mengarah pada kebutuhan dan harga.

Kesempatan bertukar cerita dengan sesama pelaku usaha juga terbuka lewat Cafe Owner Club dan Fun Networking, sedangkan area Live Demos & Tasting memungkinkan pengunjung mencoba bahan dan alat terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli.

Para barista dan pencinta kopi pun tidak ketinggalan. Latte Art Workshop, Coffee Roasting Experience, dan Expresso Experience memberi ruang untuk berlatih langsung bersama para ahli, dan rangkaian acara ini akan dimeriahkan oleh Cafe Industry Awards sebagai bentuk apresiasi bagi insan industri kafe Tanah Air.

Perhelatan CBE 2026 didukung PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai Official Bank Partner. Pengunjung CBE 2026 dapat membeli tiket masuk acara dengan harga spesial Rp35 ribu melalui pembayaran QRIS di myBCA, serta menikmati beragam cashback dan cicilan 0% untuk transaksi selama pameran berlangsung. Informasi lengkap mengenai promo tersedia di bca.id/cafebrasserie.

Bagi pemilik usaha yang ingin mengelola bisnisnya dengan lebih rapi, BCA juga menghadirkan Ocean by BCA, ekosistem bisnis terintegrasi yang menyatukan layanan perbankan dan berbagai solusi usaha dalam satu platform, mulai dari pemantauan transaksi hingga akses ke solusi mitra seperti pengelolaan SDM, rantai pasok, dan perpajakan.