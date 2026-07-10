Cafe Brasserie Expo 2026 Jadi Titik Temu Brand dan Puluhan Ribu Pelaku Industri F&B

jpnn.com, JAKARTA - PT Panorama Media, yang merupakan bagian dari Panorama Group, mengumumkan peluncuran pameran industri Food & Beverage (F&B) dan gaya hidup, Cafe Brasserie Expo (CBE).

Pameran ini akan diselenggarakan secara resmi pada 9–11 Oktober 2026 bertempat di Hall 5, NICE PIK 2.

Rencana penyelenggaraan edisi mendatang ini didorong oleh keberhasilan luar biasa pada gelaran CBE sebelumnya yang berlangsung pada 7–10 Mei 2026 lalu.

Pada edisi tersebut, pameran sukses mencatatkan pencapaian gemilang dengan menarik antusiasme sebanyak 45.910 pengunjung serta menghadirkan 100 brand exhibitor terkemuka. Keberhasilan nyata ini menjadi landasan kuat bagi pihak penyelenggara untuk membawa gelaran berikutnya ke skala yang lebih besar dan komprehensif.

Pameran kali ini mengusung konsep sinergi strategis lintas sektor yang kuat dari hulu ke hilir dalam satu venue yang disebut 3-in-1 Mega Ecosystem. CBE akan dilaksanakan secara serentak bersama dengan Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show dan Indonesia Outing & Incentive Travel Expo (IOITE).

Integrasi mega ekosistem ini secara efektif menghubungkan pelaku bisnis foodservice yang ingin berkembang lewat sistem waralaba, sekaligus mempertemukannya dengan segmen corporate buyers dari industri travel dan outing.

Sebagai fokus utama dari rangkaian mega ekosistem ini, CBE hadir sebagai ruang inspiratif yang adaptif dalam merespons tren pasar kuliner yang dinamis. Pameran ini akan menonjolkan pilar-pilar industri kuliner modern, mulai dari komoditas kopi, teh, cokelat, wine, hingga inovasi experiential dining yang tengah digemari konsumen.

Kendati panggung utama berfokus pada CBE, kehadiran FLEI tetap melengkapi dengan membuka peluang investasi serta kemitraan waralaba, sementara IOITE turut menyediakan solusi komprehensif untuk perjalanan bisnis dan corporate outing bagi para pelancong bisnis.