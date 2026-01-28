Cahaya hingga Mangrove di Lights Wonderland PIK Jadi Wajah Baru Wisata Malam Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Suasana malam di kawasan mangrove Pantai Indah Kapuk (PIK) kini tak lagi gelap. Sebab, lampu-lampu berpendar membentuk lorong cahaya menghiasi kawasan lindung itu.
Makin indah, refleksi warna jatuh di jalur kayu, membuat pengunjung ingin berjalan pelan dan berhenti untuk berfoto.
Itulah suasana Lights Wonderland di Taman Wisata Alam Mangrove PIK.
Festival ini mengubah persepsi tentang taman mangrove yang selama ini identik dengan wisata siang hari.
Cahaya menjadi medium baru untuk menghadirkan pengalaman ruang, tanpa sepenuhnya menghilangkan karakter alamnya.
Arsitek urban asal Bandung Hassan Alfarizi menyebut pengalaman ini sebagai dialog antara alam dan kota.
“Pencahayaannya tidak berlebihan. Masih terasa tenang, tidak seperti wahana hiburan yang bising,” ujarnya.
Suasana malam di kawasan mangrove Pantai Indah Kapuk kini tak lagi gelap karena festival Lights Wonderland di Taman Wisata Alam Mangrove PIK.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pendekatan GBTI dan Rekaman Jejak Tionghoa sebagai Bagian dari Indonesia
- Cerminan Kolaborasi Seni, Budaya, & UMKM dalam Batavia Tales Prakarsa Amantara di PIK
- Resmikan GBTI, Menteri Riefky Puji Akulturasi Tionghoa–Indonesia sebagai Modal Ekonomi Kreatif
- Menag Resmikan Masjid Al-Ikhlas PIK, ASG Tekankan Keharmonisan
- Akhir Tahun Tak Harus Pergi Jauh, CitraRaya Tangerang Gelar Festival Liburan
- Raih Genting Award Gold, PIK2 Diakui Sebagai Mitra Strategis Penurunan Stunting di Tangerang