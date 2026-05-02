Cahya Supriadi Siap Goyang Senior, Bidik Kepercayaan John Herdman di Timnas Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Penjaga gawang PSIM Yogyakarta Cahya Supriadi tak mau datang ke Timnas Indonesia hanya untuk belajar.

Dia pengin merebut kepercayaan Pelatih John Herdman dan menggoyang dominasi para senior di bawah mistar Garuda.

Pemanggilan ke skuad Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan 26-30 Mei 2026 disambutnya tanpa euforia berlebihan. Namun, bukan berarti Cahya datang tanpa ambisi.

Kiper berusia 23 tahun itu sadar betul persaingan tak akan mudah. Nama-nama seperti Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi sudah lebih dahulu mencuri perhatian, tetapi Cahya tak gentar.

“Saya tidak berharap banyak. Saya ingin belajar dari mereka,” ujarnya.

Namun, Cahya menegaskan dia bukan untuk sekadar menumpang latihan.

Dia akan bekerja keras untuk bisa merebut posisi utama penjaga gawang Timnas Indonesia.

"Saya akan bekerja keras sampai mendapatkan posisi nomor satu," katanya.