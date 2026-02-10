Cahyadi Syok Lihat Pemuda Bunuh Diri Lompat di Flyover Pasupati Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Pria berinisial MRJ (17 tahun) tewas mengenaskan setelah menjatuhkan diri dari Flyover Pasupati, Kota Bandung, pada Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 09.15 WIB.

Bunuh diri itu pun disaksikan langsung oleh pengendara motor yang sedang melintas di flyover tersebut.

Cahyadi, salah seorang saksi mata, masih terkejut saat menceritakan detik-detik pemuda yang dilihatnya menjatuhkan diri dari flyover.

Pagi tadi, dia yang baru saja mengantarkan penumpang ke arah Cikutra, hendak pulang ke Karangsetra.

Setibanya di lokasi kejadian, Cahyadi melihat ada pengendara motor yang meminggirkan kendaraannya dan berdiri menghadap ke bawah.

"Di depan saya itu ada dua anggota TNI naik motor. Di pinggir jalan layang ada seorang pemuda dengan motornya, berdiri dekat tiang lampu," kata Cahyadi ditemui di lokasi kejadian.

Tak lama dari dirinya melintas, korban menjatuhkan diri ke bawah dan seketika tewas.

Korban ditemukan berlumuran darah di area Taman Film - lapangan futsal, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.