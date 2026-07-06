Cak Imin Bangga Luluk Nur Hamidah Raih Gelar Doktor Sosiologi UI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bangga atas keberhasilan Luluk Nur Hamidah meraih gelar doktor Sosiologi di Universitas Indonesia (UI), Senin (6/7).

Luluk dinyatakan lulus setelah mempertahankan disertasi berjudul Dinamika Arena Politik Nahdlatul Ulama di Solo Raya: Interrelasi, Kontestasi Elite, dan Transformasi Masa Depan di hadapan dewan penguji. Disertasi itu dibimbing Prof. Iwan Gardono Sudjatmiko dan Prof. Ricardi S. Adnan.

Politikus PKB itu menyebut capaian akademik Luluk menjadi kebanggaan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB.

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"Apa yang telah dicapai Sahabat Luluk Nur Hamidah tentu merupakan prestasi akademik yang luar biasa. Ini tidak hanya menambah kebahagiaan bagi saya pribadi karena memiliki sahabat yang kini telah menjadi doktor, tetapi juga menjadi kebanggaan dan harapan bagi keluarga besar NU, khususnya PKB," ujar dia.

Menurut dia, keberhasilan Luluk menyelesaikan pendidikan doktor akan menjadi bekal penting untuk memperkuat perjuangan di ruang publik maupun politik kebangsaan.

"Saya, istri, beserta keluarga besar PKB mengucapkan selamat kepada Sahabat Luluk. Apa yang telah dicapai di Universitas Indonesia ini tentu akan bermanfaat dan menjadi modal bagi perjuangan kita semua," ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu.

Cak Imin juga mengapresiasi tema disertasi yang mengangkat kajian sosiologi politik Nahdlatul Ulama.

Menurut dia, penguasaan ilmu sosiologi merupakan salah satu bekal penting bagi seorang calon pemimpin.