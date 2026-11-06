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Cak Imin Blak-blakan soal Penyadapan Presiden, Ada Dugaan Insubordinasi

Cak Imin Blak-blakan soal Penyadapan Presiden, Ada Dugaan Insubordinasi
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Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melontarkan peringatan keras terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melontarkan peringatan keras terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Dia menyebut tindakan tersebut sebagai insubordinasi yang berpotensi masuk kategori makar.

Cak Imin menilai penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan sepele.

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Menurut dia, tindakan tersebut berpotensi membahayakan kewibawaan dan keamanan pemimpin tertinggi negara.

"Ini insubordinasi. Soal definisi hukumnya bisa makar, ya saya enggak tahu, saya enggak ahli hukum. Bisa jadi begitu, ini insubordinasi dan harus diusut tuntas," kata Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (5/11).

Dia pun mengapresiasi langkah cepat Kapolri dalam menangani persoalan tersebut. Cak Imin menilai kepolisian telah menunjukkan komitmen melindungi presiden dan pihak-pihak yang menjadi korban penyadapan.

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"Saya tentu sangat memberikan apresiasi kepada Kapolri yang bertindak cepat, tegas, efektif, melindungi kepala negara. Termasuk melindungi semua yang disadap," ujarnya.

Menteri tersebut menegaskan, kasus ini harus menjadi pelajaran agar tidak ada pihak yang menggunakan kewenangan secara semena-mena.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melontarkan peringatan keras terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

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