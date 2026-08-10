Cak Imin Dapat Titipan dari 18 Serikat Buruh, Ini yang Mereka Minta

jpnn.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menerima Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri atas 18 presiden serikat buruh nasional di Jakarta, Senin (10/8).

Dalam pertemuan tersebut, koalisi buruh menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan kepada Cak Imin. Mereka berharap PKB ikut memperjuangkan lahirnya regulasi khusus yang mampu memberikan perlindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus menjaga keseimbangan dengan kepentingan dunia usaha.

Cak Imin mengapresiasi langkah koalisi buruh yang telah menyusun draft tersebut melalui kajian dan pengalaman panjang di dunia ketenagakerjaan.

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Menurut dia, draft tersebut tidak hanya melihat kepentingan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan industrialisasi serta kondisi ekonomi nasional.

"Saya yakin ini bukan kacamata sepihak, tetapi sudah komprehensif dalam melihat secara utuh kepentingan industrialisasi kita, kepentingan ekonomi makro, ekonomi mikro, dan tentu kepentingan buruh yang termaktub dalam draft maupun kajian koalisi besar ini," ujar Cak Imin.

Dia menilai pembaruan regulasi ketenagakerjaan menjadi momentum penting di tengah upaya pemerintah membangun arah baru perekonomian nasional.

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Cak Imin mengatakan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan keadilan, produktivitas, keberlanjutan, dan daya tahan ekonomi.

"Ini momentum kita semua sedang membangun ekonomi yang tumbuh, tetapi sekaligus berkeadilan. Ekonomi yang berkelanjutan dan punya daya tahan yang kuat," katanya.