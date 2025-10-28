Cak Imin: Indomaret dan Alfamart Membunuh Para Pelaku UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koodinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyindir retail atau toko besar seperti Alfamart dan Indomaret yang membunuh ekonomi rakyat.

Hal itu dia katakan saat agenda “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa”, di Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/10).

“Kita mengerti betul, retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita bahkan membunuh ekonomi rakyat termasuk membunuh para pelaku UMKM,” ucap Cak Imin.

“Terus terang raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart,” lanjutnya.

Menurut dia, kedua raksasa retail itu membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah di daerah.

Cak Imin pun mengapresiasi para bupati dan kepala daerah lain yang membuat peraturan agar wilayah kabupaten tak dikuasai retail raksasa.

“Bupati-bupati banyak yang membuat peraturan yang sangat memungkinkan untuk menghadapi gurita besar yang merepotkan UMKM kita,” kata dia.

Sebagai solusi untuk membangkitkan ekonomi desa, Cak Imin menyebutkan bahwa pemerintah mendirikan Koperasi Desa Merah Putih yang merupakah salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.