Cak Imin Instruksikan Seluruh Kader PKB Gelar Doa Keselamatan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menginstruksikan kepada seluruh kader untuk menggelar Doa Keselamatan Bangsa secara serentak.

Instruksi ini disampaikan sebagai bentuk komitmen PKB dalam menjaga dan merawat kondusifitas nasional yang dinilai sebagai kunci utama kemajuan bangsa.

“Malam ini saya instruksikan seluruh kader PKB menggelar doa untuk keselamatan bangsa. Kondusifitas adalah fondasi bagi pembangunan dan kemajuan. Tanpa suasana yang aman dan damai, mustahil kita bisa mencapai cita-cita besar Indonesia,” kata Cak Imin di Jakarta, Jumat (29/8).

Cak Imin juga secara khusus menginstruksikan seluruh kader PKB untuk menyelenggarakan salat gaib untuk almarhum Affan Kurniawan, sosok yang dikenal sebagai pejuang keluarga dan telah memberikan inspirasi bagi banyak orang.

“Salat gaib ini adalah bentuk penghormatan dan doa terbaik PKB untuk almarhum Affan Kurniawan. Almarhum adalah simbol keteguhan dan pengabdian. PKB akan terus menjadi partai yang peduli terhadap para pejuang keluarga di seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Cak Imin juga mengimbau seluruh pondok pesantren di Indonesia untuk turut serta menggelar doa bersama, mendoakan agar Indonesia senantiasa dalam keadaan aman, tenteram, dan dijauhkan dari segala bentuk perpecahan.

“Pesantren adalah benteng moral dan spiritual bangsa. Doa dari para kiai, ibu nyai, santri, dan masyarakat pesantren sangat kita butuhkan agar Indonesia senantiasa diberi keberkahan dan perlindungan oleh Allah SWT,” tambahnya.

Doa kebangsaan ini, imbuh Cak Imin, diharapkan menjadi momentum konsolidasi batin seluruh elemen bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global dan nasional, serta mempererat persatuan dan kesatuan antarwarga negara.