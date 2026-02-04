Cak Imin Mengumumkan Pengganti Kiai Ma'ruf Amin

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengumumkan pelaksana tugas ketua dewan syura PKB pengganti KH. Ma’ruf Amin.

“Jadi, Ketua Dewan Syura PKB sekarang dijabat oleh pelaksana tugas. Pelaksana tugasnya adalah K.H. Manarul Hidayah,” ujar Cak Imin usai melantik pimpinan DPW PKB se-Indonesia di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (3/2) malam.

Cak Imin menjelaskan keputusan menunjuk plt. diambil oleh PKB sejak Ma’ruf Amin memutuskan mengundurkan diri atau istirahat dari jabatan ketua dewan syura.

Sebelumnya, pada 23 Desember 2025, Juru Bicara Ma’ruf Amin sekaligus Ketua MUI Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital Masduki Baidlowi mengatakan mantan wapres tersebut mundur dari posisi Ketua Dewan Pertimbangan MUI, serta Ketua Dewan Syura DPP PKB.

Adapun surat pengunduran diri kepada Ketua Umum MUI Anwar Iskandar ditujukan pada 28 November 2025.

“Sudah saatnya saya untuk istirahat dan mengundurkan diri dari kepengurusan MUI, demi regenerasi tugas dan tanggung jawab kepada tokoh lain yang lebih muda dan kompeten,” kata Ma’ruf dalam surat tersebut.

Pada 24 Desember 2025, Ketua Bidang Komunikasi Informasi Teknologi DPP PKB Ahmad Iman Sukri mengonfirmasi bahwa Ma’ruf Amin sudah mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Syura sejak lama.

Iman menjelaskan Ma’ruf Amin sudah menyampaikan pengunduran diri kepada Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, yakni terkait uzlah atau pengasingan diri untuk memusatkan perhatian pada ibadah kepada Allah SWT. (antara/jpnn)