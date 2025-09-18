Cak Imin Optimistis Stimulus Ekonomi Pemerintah Bisa Pulihkan Perekonomian Nasional

jpnn.com, KENDAL - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yakin stimulus ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto mampu menjawab sejumlah tantangan perekonomian nasional.

Menurut dia, pemerintah akan konsisten memastikan stimulus ekonomi tersebut berjalan efektif dengan melibatkan masyarakat.

Hal itu diucapkan Muhaimin dalam acara “Aktivasi 1001 Titik Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan Se-Nusantara” di Kendal, Jawa Timur, pada Rabu (17/9).

Baca Juga: Cak Imin Ingin Kucuran Dana Rp 200 T di Perbankan Bisa Turut Dirasakan UMKM

“InsyaAllah paket-paket yang kami jalankan dari negara, pemerintah ditambah dengan partisipasi, kolaborasi, dan kebersamaan seperti ini akan mengatasi dengan cepat keadaan nasional kita,” ucap Muhaimin.

Ketua Umum PKB itu terus mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan secara efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Penggunaan APBN secara efektif, kata dia, adalah arahan Presiden Prabowo yang ingin setiap rupiah yang dikeluarkan negara berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin tiga ribuan triliun (APBN) tidak ada satu rupiah pun yang tidak berbasis pada (upaya) pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

Di sisi lain, Muhaimin yakin perekonomian desa memiliki peran penting dalam upaya menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan menjawab permasalahan ekonomi.