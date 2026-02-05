menu
Cak Imin: PKB Dari Dulu Ingin Pilkada Melalui DPRD

Cak Imin: PKB Dari Dulu Ingin Pilkada Melalui DPRD

Cak Imin: PKB Dari Dulu Ingin Pilkada Melalui DPRD
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan pihaknya memang mendukung penuh wacana pilkada tidak langsung.

Pilkada tidak langsung artinya kepala daerah bakal dipilih melalui perwakilan rakyat di DPRD.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin seusai pertemuan jajaran pimpinan PKB dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, pada Rabu (4/2).

“Setuju. PKB dari dulu menginginkan pilkada melalui DPRD,” ucap Cak Imin.

Menurut Cak Imin, PKB dan Prabowo membahas sejumlah poin politik termasuk wacana pilkada melalui DPRD itu.

Menurut dia, pilkada melalui DPRD dilakukan demi mengurangi kompetisi yang terjadi di dunia politik.

“Salah satunya adalah pilkada yang tentu menjadi program untuk dikembalikan pada sistem yang lebih kondusif,” kata dia.

Walau demikian, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu belum membeberkan kapan pilkada melalui DPRD akan diterapkan.

