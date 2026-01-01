Cak Imin Resmi Lantik 514 Ketua DPC PKB Se-Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melantik 514 Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) masa bakti 2026-2031 di Taman Fatahillah, Kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (22/7) malam.

Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan.

"Dengan demikian, atas nama DPP PKB saudara-saudari saya nyatakan dilantik," kata Cak Imin.

Ketua Bidang Pengelola Organisasi DPP PKB Abdul Halim Iskandar mengatakan 514 ketua DPC yang dilantik merupakan hasil seleksi terhadap 1.816 kandidat dari seluruh Indonesia.

Menurut Halim, para kandidat mengikuti tahapan Musyawarah Cabang yang dilanjutkan dengan uji kelayakan, uji kompetensi, dan tes psikologi yang melibatkan pihak ketiga, termasuk psikolog dari perguruan tinggi maupun lembaga psikologi profesional.

"Dari 1.816 lahirlah 514 Ketua DPC se-Indonesia," ujar Halim.

Dia menjelaskan penetapan ketua DPC dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat, bukan pemungutan suara, untuk menjaga soliditas organisasi dan menghindari potensi perpecahan di internal partai.

Secara keseluruhan, DPP PKB telah menerbitkan surat keputusan bagi 19.675 pengurus DPC di seluruh Indonesia. Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 2.570 pengurus hadir sebagai perwakilan dari berbagai daerah.