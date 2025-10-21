Cak Imin Terkejut Didatangi Erin Pasaribu, Ada Sepucuk Surat soal MBG

jpnn.com - TAPTENG - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendapat kejutan saat mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (21/10).

Di sela kunjungan itu, Cak Imin -panggilan Muhaimin, didatangi siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Aek Tolang Kecamatan Pandan.

"Dari SD mana?" Cak Imin bertanya.

Siswi bernama Erin Rahayu Pasaribu itu menjawab dengan baik.

Erin pun mengaku sengaja menemui Cak Imin untuk membacakan sepucuk surat terkait program pemerintah Makan Bergizi Gratis atau MBG.

"Saya ingin memberi pesan kesan semenjak saya mendapatkan MBG. Terima kasih, Pak Prabowo atas Makan Bergizi Gratis," ujar Erin.

"Sejak ada MBG aku yang awalnya jarang makan buah jadi sering makan buah, makanannya enak sehat dan bergizi, yang awalnya jarang minum susu sekarang sudah sering, semoga rezeki bapak lancar, terima kasih, Pak Prabowo," kata Erin.

Menko Muhaimin pun bertanya kepada Erin, mulai dari jam berapa memakan paket MBG dan kondisi makanannya.