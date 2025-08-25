Cak Udin Menyemangati dan Tingkatkan Kapasitas Staf Ahli Fraksi PKB se-Jawa Barat

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Hasanuddin Wahid atau yang akrab disapa Cak Udin memberikan suntikan semangat dan pengarahan langsung kepada para staf ahli Fraksi PKB se-Jawa Barat dalam sebuah forum konsolidasi dan peningkatan kapasitas.

Acara ini digelar di Kantor DPW PKB Jawa Barat pada Minggu (24/8/2025).

Dalam acara ini, turut hadir Sekretaris Wilayah DPW PKB Jawa Barat Acep Jamaluddin, beserta seluruh Sekretaris Fraksi PKB kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Cak Udin dalam sambutannya menegaskan pentingnya integritas, keikhlasan, dan komitmen tinggi bagi para staf ahli dalam menjalankan peran strategis mereka di balik layar kerja-kerja Fraksi PKB.

“Jadilah staf ahli yang ikhlas, tidak mudah mengeluh, dan punya komitmen tinggi terhadap pimpinan Anda, terhadap partai Anda,” pesan Cak Udin dengan penuh semangat.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga prasangka baik terhadap pimpinan dan partai sebagai modal utama dalam membangun sinergi yang produktif.

“Anda juga harus berprasangka baik kepada pimpinan maupun partai. Jangan remehkan karya yang Anda buat, meskipun itu dibacakan oleh anggota, sekwil, atau pimpinan Anda. Karena saya yakin, manfaatnya akan kembali kepada Anda semua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Cak Udin menyampaikan harapannya agar staf ahli Fraksi PKB menjadi sosok yang tidak hanya loyal, tetapi juga berkualitas secara intelektual dan profesional.