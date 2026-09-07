Cal Crutchlow Sebut Ai Ogura Bisa Juara MotoGP 2026, Ternyata Ini Rahasianya
jpnn.com - Cal Crutchlow melihat Ai Ogura memiliki modal yang cukup untuk ikut memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2026.
Crutchlow menilai pembalap Trackhouse Racing tersebut memiliki satu modal yang sering kali baru terasa ketika balapan memasuki fase akhir, yakni kemampuan menjaga kondisi ban.
"Ketika harus memilih pembalap selain Marc Marquez, saya akan menjatuhkan pilihan kepada Ai Ogura," ucapnya.
"Saya menyukai bagaimana dia mengendalikan motornya dan melihat ada sesuatu yang istimewa dalam gaya balapnya."
Keunggulan Ogura yang Tak Banyak Dimiliki Rider Lain
Cara Ogura memperlakukan ban menjadi perhatian khusus Crutchlow. Pembalap Jepang itu memang tidak selalu langsung berada pada performa terbaik ketika balapan baru dimulai.
Namun, pendekatan tersebut justru bisa menjadi keuntungan ketika pembalap lain mulai kehilangan daya cengkeram ban.
"Ogura membutuhkan waktu untuk membuat bannya bekerja maksimal. Akan tetapi, konsekuensinya dia memiliki kondisi ban yang jauh lebih baik ketika balapan memasuki bagian akhir," tambahnya.
Karakter tersebut mengingatkan Crutchlow kepada Dani Pedrosa. Faktor fisik, terutama bobot tubuh yang ringan, dinilai turut memengaruhi cara Ogura mendapatkan temperatur ban.
Cal Crutchlow melihat Ai Ogura memiliki modal yang cukup untuk ikut memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2026.
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