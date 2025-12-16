CALIBER Challenge 2025 Tantang Mahasiswa Hadirkan Solusi Bangunan Rendah Karbon

jpnn.com - PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) kembali menggelar kompetisi inovasi Chandra Asri Limitless Innovation & Business Strategy ‘CALIBER Challenge’ 2025. Pada tahun kedua penyelenggaraannya, kegiatan ini mengajak generasi muda untuk merumuskan solusi bangunan rendah karbon sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Mengangkat tema besar “The Journey to a Zero-Carbon Building in the Era of Industry 4.0”, kompetisi CALIBER 2025 menantang mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk menyusun strategi terbaik yang aplikatif bagi komitmen keberlanjutan industri.

"Kami menantang peserta untuk menyusun strategi terbaik dalam mewujudkan bangunan rendah karbon sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan industri," kata Head of Corporate Communications Chandra Asri Group, Chrysanthi Tarigan, Selasa (16/12).

Dia menyebutkan, antusiasme masyarakat terhadap CALIBER 2025 luar biasa. Hal ini tercermin dari lonjakan jumlah pendaftar sebesar 252% dibandingkan tahun sebelumnya di mana kompetisi ini berhasil menarik 363 kelompok dari 81 universitas di seluruh Indonesia.

Setelah melalui seleksi ketat yang mencakup penilaian ide dan strategi proposal, 10 kelompok terbaik terpilih untuk mengikuti serangkaian kegiatan final yang diselenggarakan pada 10–11 Desember 2025 di Cilegon, Banten.

Para finalis juga berkesempatan melakukan plant tour untuk melihat langsung operasional kompleks petrokimia terintegrasi Chandra Asri Group.

“Melalui kegiatan ini, kami membuka ruang kolaborasi untuk mengasah kemampuan teamwork, problem solving, dan berpikir analitis yang esensial di dunia profesional,” ujarnya.

Chrysanthi Tarigan menambahkan, studi kasus yang diangkat dalam CALIBER juga mendorong lahirnya inovasi yang relevan dan aplikatif bagi keberlanjutan industri di masa depan.