jpnn.com - Kejutan besar dilakukan Presiden Prabowo Subianto: mencalonkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjadi wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka --bersama Menko PMK Sugiono. Dua nama itu disampaikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemarin sore untuk dipilih salah satunya tanggal 11 Desember akan datang.

Maka saya langsung berpikir: siapa yang berstatus ''calon jadi'' dan siapa yang ''calon pendamping''. Itu akan segera terlihat dalam satu-dua hari ini. Pasti segera ada ''bocoran'' siapa yang lebih dikehendaki Presiden Prabowo.

Bocoran itu tidak akan dibisikkan ke publik, tapi ke orang yang dianggap bisa menggalang dukungan di kalangan DPR dan DPD: Sufmi Dasco Ahmad. Dasco-lah yang bertugas menyukseskan ''calon jadi'' agar benar-benar jadi. Jangan sampai seperti di Pilgub Riau di zaman Orde Baru: yang terpilih justru yang ''calon pendamping Ismail Suko" (Disway 17 November 2026: Calon Pendamping).

Baca Juga: Bawah Bantal

Lalu, siapa di antara Andi Amran Sulaiman dan Sugiono yang berstatus ''calon jadi?"

Di zaman Orde Baru penanda siapa yang berstatus ''calon jadi'' bisa dilihat dari nomor urut. Yang nomor satu adalah ''calon jadi''. Kalau masih pakai penanda di zaman Orde Baru maka Andi Amran Sulaiman-lah ''calon jadi' itu.

Nama itu juga masuk logika. Presiden Prabowo menyebutkan salah satu kriteria pilihannya adalah prestasi.

Baca Juga: Kambing Rebus

Di mata Presiden, Amran berprestasi sangat tinggi. Ia dianggap menteri pertama yang bisa merealisasikan target capaian Presiden. Yakni swasembada beras. Produksi beras tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Sistem subsidi pupuk mencapai sasaran terbaik di zaman Amran. Tidak ada lagi berita penyelewengan pupuk bersubsidi ke pasar bebas. Amran juga trengginas: cekatan dalam merespons persoalan pertanian dan irigasi. Ia tergolong tipe orang yang berorientasi pada solusi –seperti juga tecermin di pribadi Dasco.