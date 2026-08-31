Calon Ketum PB PDHI, Mirjawal Ingin Perhimpunan Dokter Hewan Berdampak Bagi Masyarakat

jpnn.com - Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Barat V, drh. Mirjawal menyatakan kesiapan maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PDHI pada kongres pertengahan Oktober 2026.

Mirjawal menyampaikan kesiapannya saat mengikuti kegiatan pelayanan masyarakat berupa sterilisasi dan vaksinasi hewan yang digelar secara gratis di Bekasi, Sabtu (29/8/2026). Sebanyak 150 kucing menjadi sasaran sterilisasi dengan melibatkan 40 dokter hewan.

Dalam sambutannya, Mirjawal menyampaikan bahwa keputusannya maju dalam kontestasi Ketum PB PDHI tidak terlepas dari komitmennya untuk membawa organisasi profesi dokter hewan semakin dekat dan hadir di tengah masyarakat.

"Saya menyatakan siap untuk maju dalam kontestasi Ketua Umum PB PDHI pada Kongres PDHI Oktober mendatang. Saya memilih menyampaikan kesiapan ini di tengah masyarakat karena bagi saya, PDHI harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan memberikan dampak yang nyata," kata Mirjawal, dikutip dari siaran pers, Senin (31/8/2026).

Menurut Mirjawal, organisasi profesi tidak cukup hanya hadir dalam ruang-ruang internal organisasi, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam isu kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, serta penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.

"PDHI akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin PDHI hadir, bekerja, dan memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tuturnya.

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Dia juga memohon doa dan restu kepada masyarakat serta seluruh insan veteriner atas langkahnya untuk mengikuti kontestasi Ketua Umum PB PDHI.

"Ini adalah sebuah ikhtiar untuk memberikan pengabdian yang lebih luas. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama-sama membawa PDHI menjadi organisasi yang semakin hadir, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin memberikan dampak," kata dia dalam sambutannya.