Calon Pendamping
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - Pilihannya tinggal ini: Hambalang Boys atau Non-Hambalang (Non-HB) --terutama setelah semua partai setuju cawapres yang akan diajukan Presiden Prabowo ke MPR nanti dari Partai Gerindra saja.
Kalau Non-HB berarti Sufmi Dasco Ahmad, wakil ketua DPR yang profesor doktor. Akan tetapi ia punya pekerjaan amat penting di partai: wakil ketua umum Gerindra. Presidennya ketua umum, wakil presidennya wakil ketua umum.
Kalau Dasco yang jadi, maka inilah wakil presiden yang akan banyak berbuat tapi tidak sampai dicurigai presiden.
Kalau dari Hambalang Boys tinggal Sudaryono, kepala Badan Gizi Nasional. Memang ada Sugiono, tetapi, kan, baru meninggalkan jabatan menlu. Dan lagi, Sugiono punya pekerjaan penting di partai: sekjen Gerindra.
Dasco maupun Sudaryono sama-sama sangat dipercaya Prabowo. Juga punya prestasi nyata.
Yang menarik, dua-duanya loyal kepada Prabowo sekaligus bisa menjadi pencari solusi setiap presiden menghadapi persoalan besar.
Dasco selalu punya inisiatif mencarikan jalan keluar persoalan besar. Ekonomi, hukum sampai pun politik, termasuk ketika situasi nasional sedang kritis di saat terjadi demo perampasan asetnya orang Pati.
Dasco berani mengambil terobosan tanpa takut dimarahi Presiden Prabowo. Dan ternyata memang tidak dimarahi.
Pilihannya tinggal ini: Hambalang Boys atau Non-Hambalang (Non-HB) --terutama setelah semua partai setuju cawapres yang akan diajukan Presiden Prabowo ke MPR.
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