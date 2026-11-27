jpnn.com - PSSI bersiap mengubah peta persaingan menuju kursi ketua umum. Persyaratan bagi kandidat yang ingin maju dalam pemilihan orang nomor satu di federasi sepak bola Indonesia itu bakal diperketat secara signifikan.

Tak tanggung-tanggung, setiap bakal calon ketua umum diwajibkan mengumpulkan sedikitnya 35 surat dukungan jika rancangan amandemen Kode Pemilihan PSSI 2026 disahkan.

Aturan baru tersebut menjadi sorotan karena mengubah persyaratan pencalonan yang selama ini berlaku. Jika sebelumnya kandidat cukup mengantongi satu surat dukungan dari voter untuk bisa maju, kini mereka harus mengumpulkan dukungan dalam jumlah jauh lebih besar.

Berdasarkan draf Kode Pemilihan PSSI 2026, sebanyak 20 klub anggota PSSI harus memberikan dukungan kepada bakal calon. Selain itu, kandidat juga wajib memperoleh dukungan gabungan dari 15 Asosiasi Provinsi (Asprov) dan Asosiasi Anggota.

Dengan komposisi tersebut, total dukungan yang harus dikumpulkan mencapai 35 surat. Persyaratan ini berpotensi membuat persaingan menuju kursi ketua umum semakin ketat karena kandidat harus membangun dukungan lebih luas di lingkungan federasi.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Ahmad Riyadh membenarkan adanya dua poin perubahan dalam rancangan amandemen Kode Pemilihan PSSI. Salah satunya berkaitan dengan penambahan jumlah surat dukungan bagi kandidat.

"Betul adanya dua poin perubahan yang disampaikan terkait Kode Pemilihan PSSI, di mana salah satunya harus mengumpulkan hingga total 35 surat dukungan untuk menjadi Exco," kata Ahmad Riyadh kepada wartawan.

Riyadh mengakui bahwa persyaratan tersebut jauh lebih berat dibandingkan ketentuan sebelumnya. Sebab, aturan lama hanya mewajibkan kandidat mengantongi satu surat dukungan untuk bisa maju.