Calon SUV Terbaru Renault Bernama Filante, Intip Bocoran Spesifikasinya

jpnn.com - Renault kembali menunjukkan ambisi besarnya di pasar global. Pabrikan otomotif asal Prancis itu menyematkan nama Filante untuk mobil konsep kelas atas terbarunya.

Nama Filante—yang dalam bahasa Prancis merujuk pada “bintang jatuh”—bukan sekadar pemanis.

Mobil diposisikan sebagai simbol lompatan Renault ke segmen bernilai tinggi di luar Eropa.

Baca Juga: Mobil Listrik Baru Renault Akan Memanfaatkan Platform Milik Geely

Filante akan diperkenalkan secara resmi pada 13 Januari, menandai babak baru lini produk global Renault yang telah diperbarui.

Produksi awal Filante akan dilakukan di pabrik Renault di Busan, Korea Selatan, sebelum diekspor ke berbagai pasar dunia.

Meski berstatus global, model dipastikan tidak akan dipasarkan di Inggris, menegaskan strategi selektif Renault dalam menentukan target wilayah.

Baca Juga: Renault Mengembangkan SUV Listrik Generasi Terbaru dari Isyarat Embleme

Filante merupakan bagian dari strategi besar yang diumumkan CEO Renault, Fabrice Cambolive, pada 2023.

Dengan investasi mencapai £2,6 miliar atau hampir Rp59 triliun, Renault berencana meluncurkan delapan model baru di luar Eropa hingga 2027.