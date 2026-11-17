jpnn.com - JAKARTA - Profesor Jamil menganggap Presiden Prabowo Subianto butuh pendamping alternatif di tengah heboh bursa calon wapres yang belakangan hanya mengerucut kepada nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra).

Ilmuwan politik, akademisi, dan Guru Besar Ilmu Sosial Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala itu mengatakan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta dan sekumpulan kepentingan partai.

Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang memerlukan perekat hubungan pusat dan daerah.

"Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan sekadar kumpulan kepentingan partai politik. Indonesia adalah negara kepulauan dengan persoalan daerah yang makin kompleks," kata Jamil seperti dipetik dari halaman JPNN Jakarta.

Pak Jami melihat dan merasakan sendiri bahwa masalah-masalah daerah belakang ini makin rumit dan perlu ditangani serius.

Misalnya, persoalan transfer keuangan ke daerah (TKD), dana bagi hasil, dana otonomi khusus, ketimpangan fiskal, otonomi daerah, konflik kewenangan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, hingga ketidakadilan pembangunan membutuhkan perhatian khusus di tingkat kepemimpinan nasional.

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Problem itu makin nyaring ketika terjadi bencana alam, seperti yang terjadi setahun silam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut Prof Jamil penanganannya, baik saat bencana maupun pascabencana, sangat lambat.