Calon Wapres: 4 Orang Ini Mungkin Lebih Pas Ketimbang Dasco
jpnn.com - JAKARTA - Profesor Jamil menganggap Presiden Prabowo Subianto butuh pendamping alternatif di tengah heboh bursa calon wapres yang belakangan hanya mengerucut kepada nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra).
Ilmuwan politik, akademisi, dan Guru Besar Ilmu Sosial Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala itu mengatakan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta dan sekumpulan kepentingan partai.
Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang memerlukan perekat hubungan pusat dan daerah.
"Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan sekadar kumpulan kepentingan partai politik. Indonesia adalah negara kepulauan dengan persoalan daerah yang makin kompleks," kata Jamil seperti dipetik dari halaman JPNN Jakarta.
Pak Jami melihat dan merasakan sendiri bahwa masalah-masalah daerah belakang ini makin rumit dan perlu ditangani serius.
Misalnya, persoalan transfer keuangan ke daerah (TKD), dana bagi hasil, dana otonomi khusus, ketimpangan fiskal, otonomi daerah, konflik kewenangan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, hingga ketidakadilan pembangunan membutuhkan perhatian khusus di tingkat kepemimpinan nasional.
Problem itu makin nyaring ketika terjadi bencana alam, seperti yang terjadi setahun silam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Prof Jamil penanganannya, baik saat bencana maupun pascabencana, sangat lambat.
Presiden Prabowo harus melihat sisi daerah, kalau ingin mempersempit gap pusat dan daerah dalam segala hal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sudah Ada yang Mengaku Bergembira jika Kursi Wapres Diduduki SDA
- Jadwal Pemilihan Wapres Dimundurkan Sepekan, Bukan Tanpa Alasan
- Sikap Resmi NasDem soal Sosok Layak Jadi Wapres, Hanya Menyebut 1 Nama
- Kebanjiran Dukungan untuk Jadi Wapres, Dasco: Mari Hormati Hak Presiden
- Bakom Bicara soal Bursa Cawapres, Sebut Nama Dasco, Muzani, hingga Sugiono
- Dukung Dasco Jadi Wapres, Gerindra Sulsel: Mampu Perkuat Stabilitas Politik