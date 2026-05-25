Calvin Dores Dilarikan Ke Rumah Sakit, Kenapa?

Calvin Dores. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Anak mendiang Deddy Dores, Calvin Dores, dikabarkan dilarikan ke Rumah Sakit dr. Suyoto, Jakarta Selatan.

Belakangan diketahui, Calvin harus menjalani perawatan medis setelah mengalami serangan jantung.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh ibunda Calvin, Dagmar C Sunardi.

Dagmar menjelaskan, putranya sempat mengalami sesak napas sejak malam hari sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit pada Senin (25/5) pagi.

“Masuk rumah sakit tadi jam 11. Dari malam sudah merasa berat napasnya,” ujar Dagmar kepada awak media, Senin (25/5).

Setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit, hasil elektrokardiogram (EKG) menunjukkan adanya serangan jantung yang dialami Calvin.

Selain itu, dokter juga mencurigai adanya sumbatan pada jantung putra mendiang musisi tersebut.

“Datang ke RS Suyoto Veteran, hasil EKG ada serangan jantung dan dicurigai ada sumbatan di jantungnya,” tutur Dagmar.

