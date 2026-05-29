Calvin Dores Kena Serangan Jantung, Berikut Kabar Perkembangan & Kondisinya

jpnn.com, JAKARTA - Calvin Dores sempat dilarikan ke rumah sakit beberapa waktu lalu.

Setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit diketahui bahwa putra mendiang musisi Deddy Dores itu terkena serangan jantung.

Ibunda Calvin Dores, Dagmar C Sunardi lantas mengungkapkan mengenai kondisi dan perkembangan kesehatan sang putra.

Berikut detailnya.

1. Kondisi

Dagmar mengatakan, Calvin masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Meski begitu, kondisinya sudah mulai menunjukkan perkembangan yang positif.

"Sudah lebih baik, tetapi masih di rumah sakit. Beberapa obat-obat jantung juga sudah diberikan," ujar Dagmar C Sunardi saat dihubungi awak media, Kamis (28/5).