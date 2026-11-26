jpnn.com - Persaingan memperebutkan posisi bek kiri LOSC Lille semakin menarik setelah Calvin Verdonk menunjukkan performa menjanjikan di Liga Champions 2026/2027.

Bek Timnas Indonesia itu mendapat apresiasi langsung dari pelatih Davide Ancelotti setelah membantu Lille menumbangkan Bayern Munchen.

Ancelotti mengaku puas dengan perkembangan Verdonk. Menurutnya, pemain berusia 29 tahun tersebut mampu beradaptasi dengan sistem permainan Lille dan menunjukkan kualitas yang dibutuhkan tim.

"Dia nyaman dengan sistem yang kami terapkan. Saya sangat senang dengannya, dia memiliki persaingan yang positif dengan Romain (Perraud), yang membuatnya jadi lebih baik," ujar Ancelotti dikutip dari situs resmi Lille.

Pelatih asal Italia itu juga menyoroti kemampuan Verdonk saat menghadapi pemain-pemain Bayern. Dia menilai sang bek memiliki teknik bagus, berani bermain agresif, dan tangguh dalam duel di area pertahanan.

"Calvin adalah pemain yang tidak banyak dikenal tetapi punya kualitas teknik yang baik. Malam ini dia menunjukkan kemampuannya bermain agresif dan memenangkan duel-duel dalam area pertahanan," kata Ancelotti.

Pujian tersebut muncul setelah Verdonk membantu Lille meraih kemenangan penting 2-1 atas Bayern Munchen. Laga kelima fase liga Liga Champions itu berlangsung di Stadion Pierre-Mauroy, Kamis (26/11/2026) dini hari WIB.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri periode sulit Lille di kompetisi Eropa. Sebelum menghadapi Bayern, Les Dogues belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan, dengan catatan satu hasil imbang dan tiga kekalahan.