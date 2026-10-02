Calvin Verdonk Cerita Soal Perubahan Posisi, Kini Lebih Bebas Menyerang

jpnn.com, JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk mengungkapkan ada perubahan kecil dalam posisinya yang berdampak besar terhadap permainan Timnas Indonesia saat menghadapi Bangladesh.

Verdonk kembali menjalankan peran yang lebih agresif di sisi kiri ketika Indonesia menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Hasilnya pun mencolok. Timnas Indonesia tampil dominan dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 9-2 sekaligus memastikan tiket ke final.

Dalam pertandingan tersebut, Verdonk tidak hanya bertahan di area belakang. Dia mendapat instruksi untuk lebih aktif membantu serangan dan mengirimkan bola ke kotak penalti.

Peran tersebut membuat permainan Verdonk kembali lebih dekat dengan posisi yang biasa dijalaninya bersama klub.

Situasinya berbeda ketika Indonesia menghadapi Malaysia. Saat itu, John Herdman menempatkan Verdonk lebih ke tengah untuk menjalankan peran sebagai gelandang sekaligus membantu keseimbangan pertahanan.

Verdonk menjelaskan perubahan tugas yang diberikan Herdman saat menghadapi Bangladesh.

"Ya, sekarang peranku lebih ke sisi lapangan dan lebih banyak berperan dalam serangan. Sedangkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, aku lebih banyak berada di tengah untuk sedikit membantu pertahanan," ungkap Calvin Verdonk.