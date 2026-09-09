Calvin Verdonk Cuma Duduk di Bangku Cadangan, tapi Ukir Sejarah di Liga Champions
jpnn.com - Calvin Verdonk belum mendapatkan menit bermain ketika LOSC Lille memulai petualangannya di Liga Champions 2026/27.
Meski begitu, pemain Timnas Indonesia tersebut sudah menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia di kompetisi elite Eropa.
Verdonk masuk dalam skuad Lille saat menjamu Real Betis di Stade Pierre-Mauroy, Rabu (9/9/2026) dini hari WIB.
Namanya berada di daftar pemain yang disiapkan untuk pertandingan, tetapi hingga laga berakhir dia tetap berada di bangku cadangan.
Situasi tersebut membuat Verdonk harus kembali menunda mimpinya tampil di panggung Liga Champions.
Satu Langkah Lagi Menuju Rekor Baru
Bagi sepak bola Indonesia, keberadaan Verdonk dalam skuad Lille tetap memiliki arti tersendiri. Eks penggawa NEC Nijmegen itu menjadi pemain Indonesia pertama yang berada di panggung Liga Champions.
Sebelumnya, pemain Indonesia sudah pernah tampil di kompetisi Eropa seperti Liga Europa.
Verdonk kini menjadi pemain Indonesia yang paling dekat dengan sejarah baru. Begitu mendapat kesempatan bermain, dia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions.
Calvin Verdonk belum mendapatkan menit bermain ketika LOSC Lille memulai petualangannya di Liga Champions 2026/27. Tapi, sudah mencetak sejarah.
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