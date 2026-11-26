Calvin Verdonk Kembali Ukir Sejarah di Liga Champions, Kali Ini Lebih Istimewa
jpnn.com - Calvin Verdonk terus menambah catatan prestasinya di Liga Champions.
Full back Timnas Indonesia itu kembali menjadi bagian penting dari keberhasilan Lille meraih hasil positif di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa tersebut.
Kepercayaan pelatih Davide Ancelotti kepada pemain berusia 29 tahun itu kembali terbayar. Verdonk tampil sebagai starter saat Lille menjamu Bayern Munchen di Stadion Pierre-Mauroy, Kamis (26/11/2026) dini hari WIB.
Meski tak menyumbang gol atau asis, kontribusinya dalam menjaga keseimbangan permainan ikut membantu Lille mengamankan kemenangan penting dengan skor 2-1.
Calvin Verdonk Bantu Lille Tumbangkan Bayern Munchen
Itu menjadi kemenangan pertama Lille di Liga Champions musim ini. Tambahan tiga poin sekaligus membuka kembali peluang klub asal Prancis itu untuk melangkah ke fase berikutnya.
Bagi Verdonk, hasil tersebut memiliki arti tersendiri. Dia menjadi pemain Indonesia pertama yang merasakan kemenangan di kompetisi Liga Champions.
Pencapaian itu melanjutkan rangkaian rekor yang sebelumnya telah ditorehkan bek kelahiran Dordrecht tersebut.
Rekor Verdonk Terus Bertambah di Liga Champions
Perjalanan Verdonk di Liga Champions musim ini dimulai ketika namanya masuk daftar susunan pemain Lille saat menghadapi Real Betis pada matchday pertama.
Calvin Verdonk kembali mencatat sejarah di Liga Champions. Kemenangan Lille atas Bayern Munchen ternyata menghadirkan pencapaian istimewa bagi Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Real Madrid Tak Pernah Menang 1-0 dalam 9 Laga Terakhir, Luar Biasa
- Lille Lepas 11 Pemain ke Timnas, Nasib Calvin Verdonk Jadi Tanda Tanya
- Liga Champions: Como 1907 Berpesta Gol ke Gawang Lens, Douvikas Hattrick
- Klasemen Liga Champions Memanas, Real Madrid Tempel PSG, Como 1907 Bikin Kejutan
- Link Live Streaming AEK Athens vs Real Madrid: Los Blancos Lanjutkan Tren Positif?
- Calvin Verdonk Raih Trofi Man of the Match Liga Champions, Responsnya Bikin Tersenyum