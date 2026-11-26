jpnn.com - Calvin Verdonk terus menambah catatan prestasinya di Liga Champions.

Full back Timnas Indonesia itu kembali menjadi bagian penting dari keberhasilan Lille meraih hasil positif di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa tersebut.

Kepercayaan pelatih Davide Ancelotti kepada pemain berusia 29 tahun itu kembali terbayar. Verdonk tampil sebagai starter saat Lille menjamu Bayern Munchen di Stadion Pierre-Mauroy, Kamis (26/11/2026) dini hari WIB.

Meski tak menyumbang gol atau asis, kontribusinya dalam menjaga keseimbangan permainan ikut membantu Lille mengamankan kemenangan penting dengan skor 2-1.

Calvin Verdonk Bantu Lille Tumbangkan Bayern Munchen

Itu menjadi kemenangan pertama Lille di Liga Champions musim ini. Tambahan tiga poin sekaligus membuka kembali peluang klub asal Prancis itu untuk melangkah ke fase berikutnya.

Bagi Verdonk, hasil tersebut memiliki arti tersendiri. Dia menjadi pemain Indonesia pertama yang merasakan kemenangan di kompetisi Liga Champions.

Pencapaian itu melanjutkan rangkaian rekor yang sebelumnya telah ditorehkan bek kelahiran Dordrecht tersebut.

Rekor Verdonk Terus Bertambah di Liga Champions

Perjalanan Verdonk di Liga Champions musim ini dimulai ketika namanya masuk daftar susunan pemain Lille saat menghadapi Real Betis pada matchday pertama.