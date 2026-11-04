Calvin Verdonk Raih Trofi Man of the Match Liga Champions, Responsnya Bikin Tersenyum

jpnn.com - Calvin Verdonk punya alasan untuk tersenyum setelah tampil impresif bersama Lille di Liga Champions 2026/2027. Bek Timnas Indonesia tersebut sukses menyabet penghargaan Man of the Match saat Lille menahan imbang tuan rumah Bodo/Glimt tanpa gol.

Penghargaan itu menjadi bukti kontribusi besar Verdonk dalam menjaga soliditas pertahanan Lille.

Tampil selama 90 menit di Stadion Aspmyra, Bodo, Norwegia, Rabu (4/11/2026) dini hari WIB, Verdonk bermain disiplin dan membuat barisan penyerang tuan rumah kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Dia mencatatkan satu intersep, tiga sapuan, dan tiga recovery. Selain itu, Verdonk berhasil memenangi lima dari tujuh duel melawan pemain Bodo/Glimt.

Bersama Isaac Cossier, Tanguy Nianzou, dan Nathan Ngoy, pemain Timnas Indonesia itu menjadi bagian penting dari kokohnya lini pertahanan Lille.

Bodo/Glimt sebenarnya tampil lebih dominan. Namun, mereka tidak mampu menjebol gawang Lille hingga pertandingan berakhir dengan skor 0-0.

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Seusai pertandingan, Verdonk mengaku senang bisa mendapatkan penghargaan individu tersebut. Meski demikian, dia tetap menyayangkan kegagalan Lille membawa pulang tiga poin.

"Kami membutuhkan tiga poin, tetapi sayangnya kami meraih hasil imbang. Jadi, saya tidak puas, tetapi setidaknya kami berhasil mendapatkan satu poin," kata Verdonk dilansir dari Instagram resmi Lille, @losclive.