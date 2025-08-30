menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Calvin Verdonk Segera Gabung Klub Besar Liga Prancis

Calvin Verdonk Segera Gabung Klub Besar Liga Prancis

Calvin Verdonk Segera Gabung Klub Besar Liga Prancis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Full back Timnas Indonesia Calvin Verdonk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano melaporkan Calvin Verdonk segera gabung klub Liga Prancis pada bursa transfer musim panas ini.

Pemain Timnas Indonesia saat ini membela klub Liga Belanda NEC Nijmegen.

Melansir dari cuitan Fabrizio Romano, Sabtu, Lille sudah setuju mengeluarkan biaya transfer sebesar 3 juta euro atau sekira Rp 56 miliar kepada NEC Nijmegen untuk memboyong Verdonk.

Baca Juga:

Selanjutnya Verdonk akan melakoni laga terakhirnya bersama NEC Nijmegen pada pekan keempat Liga Belanda dengan bertandang ke markas Fortuna Sittard, Minggu (31/8) pukul 17.15 WIB.

Setelah melakukan pertandingan perpisahannya bersama NEC Nijmegen, Verdonk langsung berangkat menuju Lille untuk melakukan tes medis dan merampungkan proses kepindahannya.

Pemain berusia 28 tahun tersebut sebenarnya masih memiliki kontrak bersama NEC Nijmegen hingga musim panas 2028 mendatang setelah memperpanjang kontraknya pada musim lalu.

Baca Juga:

Calvin Verdonk telah berseragam NEC Nijmegen sejak musim panas 2022 dan ia menjadi andalan di lini belakang sejak 2023 setelah kepergian Souffian El Karouani.

Selama berseragam NEC Nijmegen, pemain berdarah Aceh tersebut sudah tampil sebanyak 164 pertandingan dan menyumbangkan delapan gol serta sembilan assist dari total 12.809 menit bermain.

Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano melaporkan Calvin Verdonk segera gabung klub Liga Prancis pada bursa transfer musim panas ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI