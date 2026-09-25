Calvin Verdonk Starter Lawan Singapura? Ini Jawaban John Herdman

jpnn.com, JAKARTA - Calvin Verdonk berpeluang mendapatkan menit bermain saat Timnas Indonesia menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A Divisi I FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, sang arsitek skuad Garuda John Herdman belum memberikan kepastian mengenai posisi Verdonk dalam starting XI.

Timnas Indonesia akan menjamu Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9). Laga tersebut menjadi pertandingan pertama skuad Garuda di turnamen yang digelar di kandang sendiri.

Peluang Verdonk tampil terbuka setelah bek NEC Nijmegen tersebut sudah bergabung dengan tim. Ia tiba di Indonesia bersama Dean James pada Rabu (23/9) dan langsung mengikuti latihan resmi sehari sebelum pertandingan.

Meski demikian, minimnya waktu persiapan membuat Herdman harus mempertimbangkan kondisi kedua pemain tersebut. Keduanya baru menjalani satu sesi latihan bersama skuad utama.

"Memang ada beberapa pemain yang baru tiba belakangan, Verdonk dan Dean James, jadi kami perlu mempertimbangkan situasi mereka," kata Herdman.

Herdman menegaskan seluruh pemain dalam kondisi sehat. Oleh itu, keputusan memainkan Verdonk akan lebih banyak bergantung pada kesiapan sang pemain setelah baru bergabung dengan tim.

"Mereka baru menjalani satu sesi latihan dan hal itu selalu kami perhitungkan saat menentukan susunan pemain. Namun, semua orang dalam kondisi sehat, antusias untuk bermain dan memikul tanggung jawab tersebut," ujarnya.

Kehadiran Verdonk sendiri menjadi tambahan kekuatan penting bagi Indonesia. Herdman kini memiliki lebih banyak pilihan pemain setelah sejumlah pemain abroad bisa bergabung untuk FIFA ASEAN Cup 2026.