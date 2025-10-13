Calvin Verdonk Ungkap Perasaan Setelah Timnas Indonesia Gagal Lulus Piala Dunia 2026

jpnn.com - Full back Timnas Indonesia Calvin Verdonk angkat bicara setelah langkah Garuda terhenti di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Alih-alih larut dalam kekecewaan, bek kiri kelahiran Belanda itu justru menebar semangat kebangkitan.

Meski gagal melangkah lebih jauh, Verdonk menegaskan kebanggaannya mengenakan lambang Garuda di dada.

"Bangga mengenakan lambang ini dan mewakili Indonesia. Terima kasih untuk semua yang telah percaya pada kami," tulis Verdonk melalui media sosialnya di instagram.

Indonesia dipastikan tersingkir setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Arab Saudi (2–3) dan Irak (0–1) di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah.

Hasil itu membuat skuad asuhan Patrick Kluivert terbenam di dasar klasemen Grup B dengan nol poin.

Verdonk baru tampil dalam laga terakhir melawan Irak setelah absen di pertandingan kontra Arab Saudi karena cedera.

Bagi Verdonk, perjalanan ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar untuk sepak bola Indonesia.