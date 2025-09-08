Cambridge Pelajari Cara SIS Membuat Pendidikan Internasional Lebih Terjangkau

jpnn.com, JAKARTA - SIS Group of Schools menggandeng Cambridge International Education (Cambridge) untuk menunjukkan bagaimana pendidikan internasional berkualitas tinggi bisa dihadirkan dengan lebih terjangkau untuk berbagai kalangan. Ini agar bisa dibagikan dan dicontoh oleh komunitas internasional lainnya.

“Cambridge kami undang untuk memvalidasi perjalanan ini supaya makin banyak sekolah di dunia bisa mengikutinya,” kata Pendiri & Ketua SIS & Inspirasi Group of Schools, Jaspal Sidhu, Senin (8/9).

Cambridge kemudian melakukan review independen di beberapa sekolah SIS di Indonesia. Fokusnya agar SIS dapat menjaga standar kelas dunia, tetapi tetap menjaga supaya terjangkau.

Penilaian tersebut dipimpin oleh Director of International Network Cambrigde, Ben Schmidt, bersama tim seniornya dengan mengunjungi sekolah SIS di dua lokasi berbeda, yakni SIS South Jakarta yang berada di kota besar, dan SIS Palembang di Sumatra yang melayani komunitas regional.

Penilaian mereka bukan cuma soal kurikulum, tetapi Tim Cambridge juga berbicara langsung dengan pimpinan sekolah, guru, orang tua, dan murid. Mereka menilai model biaya SIS, program pengembangan guru, dan strategi operasional yang dijalankan.

"Kami membuktikan kurikulum Cambridge tetap bisa dijalankan dengan kualitas tinggi, tetapi dengan biaya lebih rendah, bahkan di kota kecil atau berkembang," lanjut Jaspal.

Hasil dari review tersebut menunjukkan, pertama SIS konsisten menggunakan Cambridge Primary, Lower Secondary, dan International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) di semua kampusnya. Kedua, SIS punya cara cerdas mengatur pembelajaran dan sumber daya, sehingga biaya bisa ditekan tanpa mengorbankan hasil belajar.

Ketiga, ada komitmen SIS untuk investasi pada guru melalui berbagai pelatihan dan keempat, bahwa model yang dilakukan SIS bisa diterapkan di berbagai kota, yakni menggabungkan mutu akademik, kesejahteraan siswa, dan biaya terjangkau.