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Camila Arreaga Jelaskan Fungsi Reformer dan Perbedaan Pilates dan Yoga

Camila Arreaga Jelaskan Fungsi Reformer dan Perbedaan Pilates dan Yoga
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Head Coach VAURA Pilates Menteng Camila Arreaga. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pilates makin dikenal sebagai bagian dari olahraga dan gaya hidup sehat. Namun, masih banyak yang menganggap Pilates sekadar latihan peregangan, rehabilitasi, atau olahraga dengan intensitas ringan, padahal metode ini juga menekankan kekuatan, kontrol, koordinasi, dan kualitas gerak.

Head Coach VAURA Pilates Menteng, Camila Arreaga, menjelaskan Pilates sebagai metode latihan yang menggabungkan kekuatan dengan kesadaran tubuh. Menurut dia, Pilates mengajarkan tubuh bergerak dengan kontrol dan tujuan, bukan mengandalkan momentum.

“Pilates bukan hanya soal stretching atau melatih core. Ini adalah metode latihan yang mengajarkan tubuh untuk bergerak dengan kontrol dan tujuan, bukan sekadar mengandalkan momentum,” jelas Camila., dalam keterangannya, Kamis (1/10).

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Pilates dikembangkan Joseph Pilates lebih dari satu abad lalu melalui metode yang disebut Contrology. Sejak awal, metode tersebut menekankan kontrol, presisi, pernapasan, serta hubungan antara pikiran dan tubuh.

Peralatan berbasis pegas yang berkembang kemudian menjadi dasar berbagai perangkat Pilates modern, termasuk Reformer.

Menurut Camila, Reformer berfungsi membantu tubuh bergerak secara lebih terarah. Pegas pada alat tersebut dapat memberikan bantuan sekaligus hambatan, bergantung pada jenis gerakan, posisi tubuh, dan arah gerak.

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Carriage yang terus bergerak juga menuntut tubuh mengontrol gerakan saat mendorong maupun kembali ke posisi awal.

“Orang melihat gerakannya yang perlahan dan terkontrol lalu mengira mudah. Padahal justru karena gerakannya lambat dan penuh kontrol, latihannya terasa menantang. Kita tidak bisa bersembunyi di balik momentum,” ujar Camila.

Coach Camila Arreaga membahas perbedaan Pilates dan yoga serta alasan metode ini tetap relevan hingga kini.

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