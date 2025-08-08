Camilan Korea Gemoy Coin Rilis Varian Baru Pandan dan Taro

jpnn.com, JAKARTA - Camilan ala Korea Selatan, Gemoy Coin, meluncurkan dua varian rasa baru yaitu Pandan dan Taro.

Varian ini dihadirkan untuk menjawab antusiasme konsumen terhadap inovasi rasa yang unik dan menarik.

Gemoy Coin merupakan adaptasi dari Korean Coin Cheese Pancake atau ?? ?? ????, makanan kaki lima populer di Korea Selatan.

Camilan ini dikenal dengan ciri khas keju leleh yang mulur saat gigitan pertama dan kini mulai digemari pencinta kuliner di Indonesia.

“Kali ini, Gemoy Coin menghadirkan varian rasa baru yaitu Pandan dengan aroma khasnya yang harum, serta Taro yang memberikan sensasi lembut dan creamy,” ujar Nita Vior, public figure sekaligus pendiri Gemoy Coin, dalam keterangannya Jumat (8/8).

Vior mengungkapkan bahwa ide bisnis ini muncul saat dirinya berkunjung ke Korea dan mencicipi langsung cita rasa otentik dari camilan tersebut.

Dia pun membawanya ke Indonesia bersama sang adik, Vebyola, sebagai peluang bisnis kuliner kekinian.

Produk Gemoy Coin dibuat dari adonan berkualitas yang dipadukan dengan keju leleh di dalamnya, memberikan sensasi rasa gurih dan manis dalam satu gigitan.