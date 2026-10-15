jpnn.com - Haha...akhirnya saya Camino! Bukan di Santiago, Spanyol, tapi Camino-nya Jepang: Camino Nakasendo.

Di hari ketiga di Nagoya, Selasa kemarin, kami ke Tsumago. Yakni bersama teman-teman yang ikut program lima hari di Inuyama, satu jam dari kota Nagoya.

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Lihatlah papan petunjuk di dekat saya berdiri itu: bunyinya Tsumago-juku. Bagi yang bisa bahasa mandarin dua kata terakhir itu dibaca ”ru kou” --orang Jepang membacanya dengan ”juku”. Artinya sama: jalan masuk.

Anda sudah tahu: saya pernah siap berangkat Camino di Spanyol. Dua tahun lalu. Batal. Teman yang akan bersama saya Camino tiba-tiba sakit. Kanker. Itulah James F. Sundah --sang pencipta lagu Lilin Lilin Kecil. Lia, istrinya, juga sudah beberapa kali Camino. Rencana itu kami tunda setahun. Ternyata James meninggal dunia (Disway 9 Mei 2026: James Freddy Sundah).

Saya tidak menyangka dalam perjalanan ke Nagoya ini ada acara ke Tsumago. "Kita Camino di sini saja," ujar teman yang pernah Camino di Spanyol dan sudah tiga kali ”Camino” di Tsumago. Ia seorang pengusaha besar. Besar luar biasa.

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Camino di Jepang ini disebut Nakasendo. Sedang Camino di Spanyol, Anda sudah tahu: untuk mengenang perjalanan suci Santo Yakobus. Yakni satu dari 12 rasul Yesus yang di Inggris disebut Saint James. Nama perjalanan kaki di Spanyol disebut Camino de Santiago --berakhir di kota Santiago, di sebuah Katedral yang dianggap suci di dunia Katolik.

Camino Nakasendo? Ini untuk mengenang masa silam Jepang --sebelum ada mobil Toyota dan kereta Shinkansen. Rute Nakasendo menghubungkan dua ibukota Jepang masa lalu: Kyoto dan Tokyo --dua nama yang hanya dibalik suku katanya. Ibarat Batavia dan Viabata --seandainya ada IKN di zaman Batavia.