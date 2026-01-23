CAMP Studio Musik Rilis Dua Lagu Baru Bermakna Kehidupan Nyata

jpnn.com, JAKARTA - CAMP Studio Musik merilis dua lagu baru, Aku Masih Cinta dinyanyikan oleh Merona Harahap dan Bahagia Selalu dinyanyikan oleh Tantan.

Lagu Aku Masih Cinta adalah ciptaan Rio Irwansyah yang menggambarkan perasaan cinta yang masih tersisa dalam hati seseorang di kehidupan nyata. Di mana sesungguhnya menceritakan kehidupan si penulis lirik.

Sementara itu, Bahagia Selalu adalah ciptaan Toni Mukson yang dinyanyikan oleh Tantan. Lagu ini memiliki nuansa yang ceria dan positif, cocok untuk mengiringi hari-hari yang bahagia bersama keluarga. Lagu ini dipersembahkan untuk sang istri yang menemani pencipta lagu selama 27 tahun pernikahan.

Dengan aransemen yang profesional dan suara merdu Merona Harahap dan suara tantan yang penuh karakter, lagu ini siap memikat hati pendengar.

Kedua lagu ini diproduksi oleh CAMP Studio Musik, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Dengan kualitas rekaman yang kekinian, bertekhnologi dan aransemen yang apik, kedua lagu ini siap menjadi hits di kalangan pecinta musik Indonesia. Apalagi lirik dalam kedua lagu ini penuh makna kehidupan nyata.

"Aku Masih Cinta dan Bahagia Selalu menjadi contoh karya nyata dan menggambarkan kisah sesungguhnya dari penulisnya," ungkap Zef panggilan akrab sang aranger sekaligus CEO CAMP Studio. Sembari menambahkan, bagi siapa saja yang ingin berkarya silahkan ke studio atau menghubungi kontak yang tersedia di media sosial CAMP Studio.

"Lagu Aku Masih Cinta dimana sesungguhnya mewakili perasaan saya sendiri, maka itu saya persembahkan untuk semua penyuka musik Indonesia, terutama yang masih cinta terhadap pasangan tetapi takdir berkata lain. Semoga dapat diterima dengan baik," papar Bang Io sapaan Rio Irwansyah.

"Saya berharap lagu ini dapat menginspirasi pendengar dimanapun berada. Intinya dapat diterima sebagai salah satu lagu favorit. Dan saya ucapkan terima kasih serta apresiasi kepada istri saya yang sudah menemani 27 tahun pernikahan, sebab isi lirik lagu ini saya tulis berdasarkan kisah hidup rumah tangga saya sendiri," ungkap Thoni Mukson sang penulis lirik lagu Bahagia Selalu.