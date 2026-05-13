Camping Ceria #6 Hadirkan Ruang Belajar dan Rekreasi bagi Anak Yatim di Subang

Anak-anak bersemangat mengikuti Camping Ceria: Nyenengin Anak Langit #6 di Subang. Foto: dok. BWA

jpnn.com, SUBANG - Sebanyak 160 anak yatim usia sekolah dasar dari berbagai wilayah di Kabupaten Subang dan sekitarnya mengikuti kegiatan Camping Ceria: Nyenengin Anak Langit #6 di Gili-gili Camp pada 18-19 April 2026.

Kegiatan bernuansa edukatif dan rekreasi alam tersebut digelar untuk memberikan pengalaman berharga sekaligus membentuk karakter anak-anak agar tumbuh menjadi generasi muslim yang sehat, cerdas, taat beribadah, serta memiliki jiwa sosial dan kepemimpinan.

Sejak hari pertama, para peserta disambut dengan berbagai permainan yang dipandu instruktur Mas Hendro Kawul. Suasana penuh kegembiraan terlihat dari antusiasme anak-anak yang sebagian besar baru pertama kali mengikuti kegiatan berkemah di alam terbuka.

Salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian peserta adalah susur sungai. Aktivitas ini menjadi momen yang paling berkesan karena menghadirkan pengalaman petualangan sekaligus mempererat kebersamaan di antara anak-anak.

Pada malam hari, suasana berubah menjadi lebih khidmat melalui Tabligh Akbar bersama da'i cilik Sayyied Mufty Jabbar Mikayla Al-Habbab.

Dalam tausiahnya, dia mengajak peserta untuk semakin mencintai Allah, Rasulullah, menghormati orang tua, dan semangat meraih cita-cita.

Kegiatan malam dilanjutkan dengan sesi Motivasi Ceria bersama Ummi Estri. Dalam kesempatan itu, dia mendorong anak-anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, tangguh, dan memiliki harapan besar terhadap masa depan.

Sebanyak 160 anak yatim di Subang menikmati Camping Ceria yang memadukan edukasi, rekreasi, dan ilmu.

